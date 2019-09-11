Лавров сообщил, что намерен посетить Эрбиль во время визита в Ирак
Москва, 11 сентября, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров намеревается посетить во время своей поездки в Ирак город Эрбиль. Об этом глава внешнеполитического ведомства России заявил 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с молдавским коллегой Николаем Попеску.
«У меня есть приглашение от моего коллеги, министра иностранных дел Ирака. Мы договорились, что такой визит состоится до конца этого года. Сейчас окончательно утрясаем конкретные даты. В рамках данного визита планируется посещение Эрбиля, Иракского Курдистана», — приводит РИА Новости слова Лаврова.
Также глава российского МИД отметил, что данный визит станет частью общей работы по поддержке усилий руководства Ирака по «консолидации общества, по обеспечению этноконфессионального согласия в стране».
Кроме этого, Сергей Лавров рассказал о важности Ирака как российского партнёра и одного из ключевых игроков региона, а также напомнил о традиционно насыщенном двустороннем сотрудничестве России и Ирака.
«Экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная — всё это важно будет обсудить в ходе наших переговоров», — заключил министр иностранных дел России.
Отметим, ранее, 10 сентября, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов сообщил, что Сергей Лавров в начале октября посетит во время своей поездки в Ирак город Эрбиль.