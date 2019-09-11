Москва, 11 сентября, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Уже с 1 февраля 2020 года в России перестанет действовать целый ряд советских нормативно-правовых актов. Соответствующее распоряжение, предусматривающее признание утратившими силу или недействующими на территории Российской Федерации правовых актов СССР и РСФСР, сегодня, 11 сентября, подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Уточняется, что необходимость аннулировать эти документы обусловлена процессом, запущенным в рамках системы «регуляторной гильотины». В общей сложности число документов превышает 20 тысяч.

«Я буквально сегодня перед тем, как встретиться с вами, подписал поручение о том, что акты СССР и РСФСР должны прекратить своё действие до конца этого года, точнее, с 1 января следующего года. Для этого нужно оценить, что и как делать», — сказал Медведев в программе «Диалог» на телеканале «Россия 24».

Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины», предполагающей отмену всех надзорных требований к бизнесу, которые не были пересмотрены и актуализированы. В настоящее время существует около 2 млн требований к компаниям и более 200 видов контроля за ними.

Так, дорожной картой предусматривается подготовка закона о контрольно-надзорной деятельности, структуры регулирования для каждого вида контроля или сферы общественных отношений, а также систематизация и актуализация обязательных требований.