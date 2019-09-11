Лондон, 20 июня, 2023, 17:38 — ИА Регнум. На борту пропавшей в Атлантике субмарины находятся пять человек, включая пакистанского бизнесмена Шахзада Давуда и его сына Сулеймана. Об этом 20 июня сообщил британский телеканал Sky News.

Atlantic Productions/Magellan/Global Look Press Цифровая копия пассажирского лайнера «Титаник»

По его информации, в пропавшем батискафе находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, его состояние оценивается в 1 млрд долларов. Также на борту субмарины находятся один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд (по оценкам СМИ, его состояние оценивается в размере около 8 млрд долларов) и его сын Сулейман, генеральный директор компании OceanGate (которая и организовала данную экспедицию к «Титанику») Раш Стоктон, а также французский исследователь-подводник Поль-Генри Нарголе.

Как передавало ИА Регнум, приёмный сын Хардинга заявил, что переживает за отчима, подводный аппарат которого пропал.

Один из членов экипажа судна, находящегося в поиске пропавшего в Атлантике батискафа, ирландский исследователь Рори Голден вышел на связь и сообщил, что он и его команда настроены на лучшее. Он призвал тех, кто переживает за пропавших, тоже «думать позитивно». Ранее в интервью телеканалу Fox сотрудник американской береговой охраны сообщил, что батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа.

США и Канада отправили два самолёта на поиски в северной Атлантике батискафа, который пропал во время экспедиции к затонувшему «Титанику». В поисках задействованы военно-транспортный C-170 и противолодочный P8 Poseidon, а также исследовательское судно.

«Титаник» затонул 15 апреля 1912 года во время своего первого рейса через Атлантический океан. Из 2224 человек, находившихся на борту, погибли 1517 человек.