Анкара, 11 сентября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции и по совместительству ее пресс-секретарь Фаиз Озтрак заявил: «Нельзя не сочувствовать насильно угнанным в горы детям, льющим слезы матерям и отцам. Мы проклинаем Рабочую партию Курдистана, сотворившую это».

(сс) Kurdishstruggle Курды из РПК

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фаиз Озтрак отметил: «Никто не должен отказывать в помощи семьям похищенных детей всеми имеющимися силами, но нельзя забывать, что адрес просьб о помощи — двери госучреждений. Если народ будет обращаться с проблемами куда-то ещё, то в конце концов начнет задаваться вопросом о целесообразности силы, власти и авторитета государства. Никто из адекватных руководителей не должен позволять этому произойти».

Политик добавил: «Однако в эпоху нынешней власти матери, чьих детей угнали в горы террористы, были брошены у дверей регионального штаба Демократической партии народов в Диярбакыре. Что хуже, начались соревнования в том, кто выжмет из них больше слез. Мы полностью на их стороне».