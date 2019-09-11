Москва, 11 сентября, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Школьному образованию в РФ нужны не реформы, а решение таких реальных проблем, как перегрузка учителей и переполненные классы, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. Об этом он заявил 11 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы главы Сбербанка Германа Грефа (ранее признавшегося, что одна из его личных целей — это «убить экзамены») принять участие в реформировании российской системы образования.

Греф

«Каким образом Греф может реформировать школу, я не понимаю, — признался Луховицкий. — Я не понимаю, кто вообще может сейчас реформировать школу. Школа держится на последнем издыхании. Никаких реформ она просто не выдержит и не выживет. Но я не могу себе представить, чтобы Сбербанк сказал: «прекращаем ЕГЭ». Если готовится окончательная отмена государственного финансирования, то теоретически с этого может начать Греф, предложив «а не сделать ли нам полностью рыночные отношения в школе?». Но я думаю, что учитывая общую социально-экономическую ситуацию в стране, никто на это не пойдёт. В целом я не могу себе представить, как именно Греф может испортить то, что и так почти испорчено».

Кроме того, профсоюзный лидер отметил, что заявления вроде того, что сделал Греф, в очередной раз отвлекают внимание от реальных проблем перегрузки учителей, перегрузки школы и гигантских классов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Грефа, «Сбербанк сейчас очень серьёзно входит в школу» и сам он чувствует, что «надо внести большой вклад в реформирование системы образования». Отметим, также, что ранее он призывал отказаться от школьных экзаменов.