Москва, 11 сентября, 2019, 09:45 — ИА Регнум. «Лукойл» закрыл сделку по приобретению 25-процентной доли участия в проекте Marine XII в Республике Конго. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

Пакет приобретен у компании New Age M12 Holdings Limited — дочернего предприятия холдинга New Age, осваивающей месторождения углеводородов в африканских странах.

Сделка была закрыта после завершения всех мероприятий, в том числе получения одобрения государственных органов Республики Конго.

Лицензионный участок Marine XII площадью 571 квадратных километров располагается на континентальном шельфе Республики Конго в 20 км от берега. В пределах участка открыто пять месторождений.

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