Москва, 11 сентября, 2019, 03:39 — ИА Регнум. Вопросы российско-эфиопского сотрудничества обсудил на встрече с коллегой из Эфиопии Геду Андаргачеу глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

МИД РФ Сергей Лавров и Геду Андаргачеу

В переговорах, которые прошли 10 сентября в Москве, также участвовал министр национальной обороны Эфиопии Лемма Мегерса.

«Особый акцент был сделан на торгово-экономической и гуманитарной областях, продвижении совместных проектов в сферах энергетики, в том числе ядерной, науки и технологий, подготовки кадров», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Аддис-Абебе начал работу дискуссионный форум по вопросам внутренних экономических реформ в Эфиопии.