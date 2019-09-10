Абботсфорд, Канада, 11 сентября, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Об аварийной посадке пассажирского самолёта в городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия, Канада) из-за птицы сообщает CBC.

Liam Allport Самолёт Boeing-737

Уточняется, что экстренная посадка Boeing-737 проведена 10 сентября через десять минут после вылета из аэропорта Эбботсфорда. Лайнер летел в город Эдмонтон (провинция Альберта, Канада).

После взлёта самолёт столкнулся с птицей, а затем совершил посадку: люди не пострадали. Лайнер перевозил 176 пассажиров.