Оттава, 11 сентября, 2019, 00:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо формально вступит в предвыборную гонку 11 сентября, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу канадского премьера.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Агентство сообщает, что Трюдо намерен посетить резиденцию генерал-губернатора Джули Пайетт в Оттаве, что официально даст начало его предвыборной кампании. Отмечается, что в настоящее время возглавляемая Трюдо Либеральная партия не сильно опережает по популярности оппозицию. Таким образом, в результате выборов либералы могут потерять большинство в палате общин.

Напомним, национальный день выборов в Канаде состоится 21 октября 2019 года.