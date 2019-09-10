Москва, 10 сентября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Коптевский районный суд Москвы на заседании 10 сентября удовлетворил иск ГУП «Мосгортранс» к организаторам несанкционированных акций в Москве на сумму 1,2 млн рублей.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

В ходе заседания судья Вера Петрова постановила исковые требования «Мосгортранса» удовлетворить и взыскать с ответчиков солидарно 1 млн 218 тысяч 591 рубль.

Ответчиками по иску стали оппозиционеры Алексей Навальный, Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Александр Соловьёв и другие.

В своём иске «Мосгортранс» требовал компенсации убытков в размере 1,2 млн рублей, полученных в результате простоя и задержки движения маршрутного городского транспорта общего пользования «по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акций в разных частях города».

Ответчики не признавали требований истца и требовали прекращения производства на основании того, что соответствующие события уже рассматриваются в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Массовые беспорядки».