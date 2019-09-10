Варшава, 10 сентября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Польша предлагает украинским чиновникам обучение в своей Дипломатической академии, заявил 10 сентября польский министр иностранных дел Яцек Чапутович в ходе своего выступления в академии.

Франческо Гварди. Послы на аудиенции дожа в Зале Совета во Дворце дожей (фрагмент). 1776 — 1778

Такое заявление было сделано в присутствии украинских дипломатов, среди которых был посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По словам главы польского МИД, украинцам надо предоставить курсы подготовки к политической жизни.

«Потому что мы хотели бы поделиться опытом Польши — государства, прошедшего период трансформации, подготовки к членству в Евросоюзе и в НАТО», — сказал Яцек Чапутович.

По его словам, в результате украинские чиновники лучше бы освоили польские принципы устройства политической системы. По мнению Чапутовича, это позволит украинцам лучше представлять своё государство.

Стоит отметить, что МИД Польши был целенаправленно очищен от всех дипломатов, получавших образование в СССР.