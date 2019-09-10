Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 19:40 — ИА Регнум. Более полумиллиона иностранных граждан посетили Россию в 2019 году в целях медицинского туризма. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, выступая 10 октября на открытии 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (UNWTO).

rud0070 Медицина

По её словам, число иностранных туристов, посещающих Россию с медицинскими целями, стремительно растёт в последние годы. Так, если в 2016 году страну посетило 35 тысяч иностранных пациентов, то в 2017 году это показатель составил уже 120 тысяч человек, в 2018 году — 300 тысяч, а за первое полугодие 2019 года — уже 530 тысяч человек.

Как уточнила Догузова, главным образом на лечение в Россию едут граждане стран СНГ, в последний год наблюдается двукратное увеличение медицинских туристов из Китая. Также спрос на соответствующие услуги в России есть среди граждан Дании, Швеции, Финляндии, Германии, Израиля.