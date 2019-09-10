Ногинск, Московская область, 10 сентября, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Двое детей были сбиты легковым автомобилем в Городе Ногинске в Московской области. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, легковой автомобиль Kia под управлением водителя-женщины выехал на тротуар, по которому шла группа детей и задел двоих из них.

Пострадали два ребёнка в возрасте 12 и 13 лет. Дети были госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Водитель не стала скрываться с места происшествия. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде легкового автомобиля на мужчину, ехавшего на самокате в районе Отрадное на северо-западе Москвы.