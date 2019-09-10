Красноярск, 10 сентября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Один человек пропал в результате столкновения самодельного катера с нефтеналивным танкером на реке Енисей в Красноярском крае. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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Инцидент произошёл в районе Осиновского порога на Енисее. Грузовое судно следовало из города Красноярска в Дудинку, а катер вышел из посёлка Бор в Туруханском районе.

По предварительным данным, катер сначала двигался за кромкой судового хода, а затем резко стал пересекать путь танкеру, не выходя на радиосвязь и не реагируя на звуковой сигнал.

В результате столкновения судов в воде оказались три человека, которые были на борту катера. Двоих удалось спасти, третий человек числится пропавшим без вести.

В настоящее время идёт поисково-спасательная операция. Транспортной региональной прокуратурой начата проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении пятерых рыбаков, которых унесло на лодке в открытое море в Мурманской области. Медпомощь спасённым не потребовалась.