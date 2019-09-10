Мурманск, , 17:58 — REGNUM Пограничники спасли пятерых рыбаков, которых на лодке унесло в Баренцевом море. Об этом ИА REGNUM сообщили в пограничном управлении ФСБ по западному арктическому району.

Поиски лодки, подавшей сигнал бедствия, завершились через час — судно находилось в двух милях северо-восточнее полуострова Немецкий.

Лодка была отбуксирована к берегу, а находящиеся на ней мужчины пояснили, что на ней сломалась силовая установка, из-за чего их вынесло в открытое море. Медицинская помощь спасённым не потребовалась.