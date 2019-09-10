Минск, 10 сентября, 2019, 17:32 — ИА Регнум. Власти Белоруссии с 10 сентября вводят ограничения на ввоз в страну крупного рогатого скота из Тюменской области России и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Об этом сообщила пресс-служба департамента ветеринарного и продовольственного надзора республики.

Согласно данным ведомства, ограничения вводятся в связи с выявлением в указанных регионах случаев заразного узелкового дерматита. Отмечается, что случаи заболевания животных были зарегистрированы Международным эпизоотическим бюро.

Как уточняется, запрет распространяется на ввоз крупного рогатого скота, диких, зоопарковых и цирковых крупных жвачных парнокопытных животных, а также их мяса.

Напомним, в конце августа Белоруссия также ввела запрет на ввоз крупного рогатого скота из Новосибирской области из-за заразного узелкового дерматита. Кроме этого, республика ограничила ввоз мяса из Курской и Амурской областей из-за африканской чумы свиней.