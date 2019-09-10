Москва, 10 сентября, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Жалобу кандидата в депутаты Московской городской думы Романа Юнемана на результаты экспериментального электронного голосования в избирательном округе №30 признали необоснованной. Такое решение было принято на заседании Московской городской избирательной комиссии 10 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Юнеман обратился с жалобой признать недействительным голосование на участке 5003. Заявитель полагает, что технический сбой, который произошёл на избирательном участке, помешал ему», — сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

При этом в Мосгоризирком не поступало ни одной жалобы от избирателя на то, что он не смог проголосовать, отметила Кузнецова. Таким образом, жалобу Юнемана признали необоснованной.