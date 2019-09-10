Москва, 10 сентября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Результат кандидатов-самовыдвиженцев, поддержанных «Единой Россией», на выборах в Мосгордуму является победным. Об этом 10 сентября заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин на круглом столе в ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наблюдение за избирательными участками

«Москва договорилась об освобождении минимум семи округов для кандидатов от КПРФ и «Яблоко». Плюс дополнительно по округам, около семи-восьми, были поставлены такие кандидаты, как [Наталья] Починок — «хочешь — попробуй, проиграешь — твои проблемы». Примерно на 15 мандатов оппозиция изначально могла рассчитывать. Но в итоге она получила 20», — сказал он.

Он считает, что полученный результат вовсе не плох:

«25 мандатов — это разве мало? 25 мандатов — тотальная победа. В 2003 году «Единая Россия» набрала 36%. И это считалось грандиознейшим успехом партии «Единая Россия». А сейчас 60% — это, оказывается, ерунда какая-то».