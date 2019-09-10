Якутск, 10 сентября, 2019, 05:07 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев на пресс-конференции со СМИ заверил, что строительство моста через реку Лену — вопрос решённый, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

LxAndrew Река Лена и город Якутск

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Николаев сказал, что целесообразность строительства моста полностью доказана.

«Уже получили положительное заключение о целесообразности строительства практически от всех федеральных министерств. Получили аналитическую оценку от правительства РФ, в которой сказано, что мост соответствует всем критериям как важнейший объект жизнеобеспечения. Строительство планируем вести на принципах государственно-частного партнерства через механизм частной концессионной инициативы. Есть уже желающие принять участие. Надеюсь, что политическое решение по мосту будет принято до конца этого года», — сказал глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии давно ждут мостовой переход через реку Лена. Это значительно облегчит доставку грузов, сократит по времени пассажирские перевозки с одного берега на другой.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев также считает, что мост через реку Лену в Якутии должен быть построен. Он вошёл в нацпрограмму по развитию Дальнего Востока.