Минск, 7 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Белоруссии ввели запрет на вывоз из страны муки и гречки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает пресс-служба белорусского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гречка

«Запрет на вывоз из Белоруссии муки из пшеницы мягкой и спельты, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна обрушенного, готовых пищевых продуктов из гречки будет действовать три месяца и введен в целях защиты внутреннего рынка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, мораторий на вывоз из Белоруссии муки ввели в начале декабря прошлого года. Он перестал действовать только 10 марта этого года, но 15 марта белорусские власти опять ввели трëхмесячный запрет, он перестал действовать только 15 июня. Аналогичная ситуация и с гречкой: запрет на ее вывоз был введен в июле 2021 года (также сроком на три месяца), затем он был продлен на аналогичный срок в начале ноября. В марте этого года власти снова ввели трëхмесячный мораторий на вывоз гречки.