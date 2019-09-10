Лондон, 10 сентября, 2019, 03:00 — ИА Регнум. Палата Общин британского парламента отклонила предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести выборы до выхода страны из состава Евросоюза, сообщает агентство Associated Press.

Christine Matthews Здание британского парламента

Сообщается, в пользу инициативы Джонсона высказались лишь 293 депутата из 650. Однако для принятия предложение о проведении выборов до Brexit необходимо было набрать две трети голосов. Отмечается, что оппозиция в парламенте голосовала либо против инициативы, либо воздержалась.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил провести выборы 15 октября — почти за две недели до предполагаемой даты выхода Соединенного Королевства из ЕС, которое должно состояться 31 октября. Однако оппозиция уже тогда заявила, что не поддержит инициативу о выборах. По мнению оппозиционеров, необходима гарантия, что страна не выйдет из состава ЕС без предварительной сделки.