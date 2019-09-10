В Якутии добровольцам, кто тушил природные пожары летом, заплатят деньги
Якутск, 10 сентября, 2019, 03:08 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев распорядился проследить за выплатой денег местным жителям, участвовавшим в тушении лесных пожаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Аномально засушливое лето в республике стало причиной 97% пожаров. Площадь, пройденная пожарами, больше, чем в 2018 году, на 20%.
Айсен Николаев поручил заместителю председателя правительства Якутии Денису Белозерову и руководителю департамента по делам местного самоуправления администрации главы и правительства Руслану Платонову проследить за выплатами местным жителям.
«Все люди, которые мужественно гасили летом пожары, должны получить оплату вовремя», — сказал Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, все летние месяцы на территории Якутии горели леса и тундра. Был введён режим ЧС, но 22 августа в связи с локализацией пожаров и отсутствием крупных возгораний глава республики отменил режим ЧС.