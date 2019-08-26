Якутск, 26 августа 2019, 05:03 — REGNUM
Глава Якутии Айсен Николаев своим указом отменил режим чрезвычайной ситуации в региональных лесах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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С 22 августа в связи с локализацией природных пожаров, отсутствием действующих крупных возгораний на охраняемой зоне лесного фонда, отменой режимов муниципальных ЧС, снижением до I и II классов пожарной опасности на территории Якутии отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера.
Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие дожди значительно улучшили пожароопасную обстановку в лесах Якутии.