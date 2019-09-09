Рим, 9 сентября, 2019, 22:58 — ИА Регнум. Представитель Италии в новом составе Еврокомиссии экс-премьер Паоло Джентилони займет пост комиссара по экономическим вопросам, передаёт Mediaset в понедельник, 9 сентября, со ссылкой на информированные источники.

U.S. Department of State Паоло Джентилони

Официально о решении должно быть объявлено 10 сентября.

Ранее сообщалось, что Италия претендует на получение основного экономического поста в новом составе Еврокомиссии, однако указывалось, что договоренность с новой главой комиссии Урсулой фон дер Ляйен ещё не достигнута.

Евробюрократы пошли на компромисс с Италией в связи со сменой правительства этой страны и приходом к власти кабинета либералов и популистов. В Брюсселе рассчитывают на большую, чем в последние полтора года, сговорчивость итальянских министров, полагают наблюдатели.