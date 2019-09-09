Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает закономерным успех Александра Беглова на выборах губернатора Санкт-Петербурга, прошедших 8 сентября. Однако это не случайность, а заслуга самого Беглова и его команды.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко на избирательном участке

Напомним, Матвиенко, представляющая в Совфеде правительство Санкт-Петербурга, участвовала в петербургских выборах в качестве избирателя. Как ожидается, Матвиенко продолжит представлять Смольный в верхней палате российского парламента после вступления в должность нового губернатора.

Валентина Матвиенко отметила, что итоги выборов губернатора не стали для нее неожиданностью.

«Я много встречалась с разными категориями петербуржцев и была абсолютно убеждена, что Александр Беглов победит в первом туре», — сказала Матвиенко журналистам 9 сентября, сообщает пресс-служба Совфеда.

По словам Матвиенко, Александр Беглов провел большую и эффективную работу в ходе кампании. «Никто успех ему на блюдечке с золотой каёмочкой не преподнес», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

«Люди почувствовали энергетику, динамику, заинтересованность в том, чтобы придать городу импульс для нового развития», — сказала Валентина Матвиенко.

Она считает, что высокий результат Беглова, показанный на выборах, «дает ему возможность активно двигаться вперед».

«Город в надежных руках», — резюмировала Валентина Матвиенко, которая в 2003—2011 годах сама была губернатором Санкт-Петербурга.

По данным ЦИК РФ, после обработки 99,26% протоколов участковых избирательных комиссий врио губернатора Александр Беглов набирает 64,46% голосов избирателей и побеждает на выборах. У его конкурентов показатели значительно скромнее: Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 16,85%; Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 16,01% голосов от числа участников голосования.