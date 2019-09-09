Цхинвал, 9 сентября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. В целях повышения безопасности дорожного движения у образовательных учреждений с началом учебного года увеличилось количество нарядов правоохранительных служб, которые следят за общественным порядком и обеспечивают безопасность дорожного движения. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба МВД Южной Осетии.

Пресс-служба МВД Южной Осетии Каждое утро сотрудники милиции несут дежурство у образовательных учреждений

Как отметили в пресс-службе, многие дети и подростки, возвращаясь с отдыха, нередко забывают о соблюдении элементарных правил поведения на дороге. Сотрудники УГИБДД Южной Осетии ежегодно с началом учебного года регулярно проводят профилактические беседы со школьниками с привлечением педагогов и родителей учащихся на тему безопасности дорожного движения.

В то же время причиной несчастных случаев на дороге порой становится невнимательность водителя, нарушение им правил дорожного движения. Как сообщало 25 августа ИА REGNUM, в течение месяца сотрудники УГИБДД, ППСМ, КМ и спецподразделений МВД Южной Осетии будут проводить рейдовые мероприятия на дорогах республики. За качеством несения службы нарядов милиции будут следить сотрудники управления собственной безопасности МВД.