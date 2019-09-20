Киев, 20 сентября, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Киевский десант советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона имел ярко выраженную антикитайскую направленность. Интересно, что в этом случае Китай не остался в стороне, а предпочел высказать свою точку зрения на американский финт. Что сулит Киеву безоглядное повиновение американскому хозяину и почему шансы Пекина вырвать Украину из американского расклада на сей раз весьма велики, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Или Киев получит деньги от Китая, или сомнительную славу бесплатного защитника американских интересов — так выглядит расклад вокруг кампании «Мотор Сич», ставшей яблоком раздора между Вашингтоном и Пекином на Украине. КНР, действуя через компании Skyrizon и Xinwei Group хочет приобрести монопольный контроль над «Мотор Сич» и, следовательно, получить технологии производства авиационных двигателей, которых так не хватает китайскому авиапрому.

Рекомендации же Джона Болтона были предельно конкретны. Киев, по его словам, имеет право на собственное решение, но должен понимать, что не стоит заключать контракты, угрожающие национальной безопасности США. И вот теперь Владимир Зеленский смотрит на предложенные Китаем 100 млн долларов как на приз, которого американские партнеры не рекомендовали касаться. А ведь сделка, которая может состояться по поводу «Мотор Сич», потенциально открывает и другие возможности сближения Украины и Китая: может быть, даже с более крупными призами в ходе реализации. На это намекал и китайский посол на Украине, который раскритиковал позицию Болтона в весьма сильных выражениях.

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Пекин ответил на киевские гастроли Джона Болтона».