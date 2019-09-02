2 сентября 2019 | Время чтения 9 мин

Владимир Павленко, , 09:27 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломатический скандал, который разразился между Китаем и США из-за Украины, на самом деле имеет более глубокую подоплеку, связанную с общей геополитической конкуренцией между Пекином и Вашингтоном.

Это правда, что Китай активизировался на постсоветском пространстве и не ограничивается Туркестаном, а в рамках проекта «Пояса и пути» двигается уже в восточно-европейские субъекты бывшего СССР. Но правда и то, что в большинстве этих субъектов, за исключением Белоруссии, очень сильно американское и европейское, то есть натовское и ЕСовское влияние, откровенно направленное против России, которая пока существенно уступает Вашингтону и Брюсселю в создании противовесов. Правдой является и то, что еще раньше Китай сформировал механизм взаимодействия со странами Восточной Европы — формат 16+1, в который из постсоветских субъектов входят только прибалтийские республики. И мы видим, что работа Пекина в этом формате отнюдь не потакает антироссийским фобиям местных элит, а наоборот, эксплуатирует их растущее недовольство положением отдаленной периферии ЕС, оказавшейся в роли пасынка «старой Европы», а также уравновешивает то же самое влияние Вашингтона, который использует эти страны как против Москвы, так и против того же Брюсселя. Грубо говоря, Пекин на этих территориях частично компенсирует недостаток российского влияния, а свое противопоставляет Западу. Конечно, как учил Никколо Макиавелли, «чужой государь», помогающий тебе дома — это очень сомнительное благо: проблема разрешится, а он останется. Но в данном случае мы имеем другую ситуацию — взаимного бодания двух «чужих государей», и этот расклад в гораздо большей степени, чем западное доминирование, не только оставляет России шансы на возвращение, но и дает нам определенную временную отсрочку. В которой, чего греха таить, мы сегодня очень нуждаемся.

Теперь по существу происходящего. В самом конце августа турне по трем постсоветским республикам — Украине, Белоруссии и Молдавии — совершает помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, хорошо известный как упертый антироссийский ястреб. Российские СМИ представляли эту поездку как направленную против интересов нашей страны. Не то, чтобы они ошибаются — антироссийские мотивы в политике США, особенно на постсоветском пространстве, всегда присутствуют, это ее неизбежный фон. Однако в куда большей мере нынешний вояж Болтона носит антикитайский характер, о чем он сразу дал понять в первом же пункте остановки — в Киеве, подтвердив то, о чем уже неоднократно говорили специалисты: что США вышли из ДРСМД не из-за России, а из-за Китая. Который, по словам американского визитера, «штампует ракеты средней дальности, как сосиски». Здесь необходимо еще одно маленькое отступление: интересы КНР присутствуют не только на Украине, где компании Skyrizon и Xinwei Group в июне совместно с Укроборонпромом подали заявку на по сути монопольный контроль над запорожским производителем авиадвигателей «Мотор Сич». В Белоруссии они представлены в намного больших масштабах технопарке «Великий камень», отказаться от которого на фоне успешной реализации этого проекта Александр Лукашенко не сможет даже под американским давлением и даже в условиях, когда пытается в преддверие интеграции «разбавить» российское влияние европейским и американским. В Молдавии ряд китайских компаний активно вкладываются в железнодорожную инфраструктуру.

Но вернемся к украинской тематике. По мнению инсайдеров, на которые недавно сослался рупор американского олигархического бизнеса The Wall-Street Journal, главная цель приезда помощника Дональда Трампа в Киев — это как раз сделка по «Мотор Сич». И то, как повел себя Болтон в Киеве, а он много чего наговорил, помимо темы ДРСМД, эту оценку подтверждает. Главное: эмиссар Белого дома попытался поставить украинские власти на «растяжку», ультимативно «порекомендовав» им отказаться от предложения КНР, хотя оно уже согласовано. Для виду признав право Киева на собственные решения, Болтон, однако, рубанул правду-матку в стиле «право-то вы имеете, а вот мочь не можете». США, заявил он на пределе дипломатической «откровенности», «исходят из принципа блокирования контрактов, угрожающих нашей национальной безопасности». Поэтому все «военные технологии не должны попасть к потенциальным противникам», которым в Вашингтоне открыто признан Китай. Не предложив украинской стороне ничего взамен, посланник Трампа дал понять, что ему глубоко наплевать на выгоды, которые посулил Киеву Пекин, пообещав за контроль над «Мотор Сич», жизненно необходимый Поднебесной для модернизации парка военно-транспортной авиации, дополнительных грантов на 100 млн долларов, которые для производителей авиадвигателей не «от жиру», а сугубо во спасение, ибо их компания лишилась почти четверти прибыли на взаимных украино-российских санкциях. «Иначе говоря, с китайцами сотрудничать мы вам запрещаем, ибо нам это не выгодно. А то, что вы потеряли российский рынок — ваши же собственные проблемы, мы вам компенсировать действия в наших интересах не собираемся, это ваша цена за интеграцию в «свободный мир» — таков месседж Болтона новым властям Украины. Ну и так далее, весь известный набор американской аргументации в стиле собственной исключительности.

Попутно американец проехался в адрес «Пояса и пути», который посчитал стремлением Пекина взять под контроль экономики стран на маршруте, и предупредил Киев об «опасностях» китайских инвестиций, якобы «поощряющих коррупцию». Правда, он умолчал о том, как способствуют коррупции американские «инвестиции». Но это, разумеется, только потому, что одним из пунктов повестки Болтона в Киеве, негласно стал зондаж насчет получения дополнительного компромата на главного конкурента Трампа на предстоящих выборах — Джо Байдена, сын которого до весны этого года неплохо и весьма доходно «трудился» в украинском нефтегазовом комплексе. Надо полагать, что снося «нажитое непосильным трудом» в отцовскую предвыборную копилку. По этому вопросу адвокат Трампа Рудольф Джулиани уже встречался недавно в Мадриде с одним из советников Владимира Зеленского. И, наверное, выяснил нечто такое, что подогрело интерес со стороны Белого дома. Хотя подружись его обитатели с китайскими властями, они бы узнали куда больше, хотя бы потому, что Байден со свом отпрыском много чего в твердой валюте привезли из Китая в 2013 году. Так что, пытаясь использовать Украину в антикитайских целях, но при этом выдвигая ей ультиматумы, США лишь толкают ее в более тесные объятия к Пекину, что не может не радовать Москву, ибо осложняет в «незалежной» игру американцам, переключая заодно их внимание с антироссийских провокаций на минимизацию последствий борьбы с Китаем.

А дальше взорвалась натуральная информационная бомба. Не успел Болтон отбыть из Киева, как пресс-конференцию по итогам его визита провел китайский посол Ду Вэй, который использовал для оценок этого события весьма сильные выражения. «На днях Джон Болтон прибыл на Украину с визитом, который изначально был обычным двусторонним. Однако, к сожалению, в период пребывания в Киеве господин Болтон делал безответственные заявления относительно Китая и отношений между Китаем и Украиной. Всем известно, что сейчас США во всем мире поливают Китай грязью, и теперь вся эта грязь хлынула в Киев», — озадачил Ду Вэй местных журналистов, привыкших, что в таких выражениях действия Вашингтона обычно оцениваются «государством-агрессором» и не понимающих, как реагировать на сказанное рвущейся на Запад «незалежной» элите. Оценив состояние двусторонних торговых отношений Пекина и Киева, посол отметил быстрый рост объемов товарооборота. «По итогам прошлого года двусторонний товарооборот практически достиг 10 млрд долларов, а в текущем году должен превысить этот показатель, — нанес он американцам удар «под дых», уличив их в игре на собственную лапу и вопреки украинским интересам. — Превращение Китая в крупнейшего торгового партнера Украины — вопрос ближайшего будущего». Ну и т.д.

Если учесть, что товарооборот Украины с США не превышает 4 млрд, то Киеву явно есть над чем задуматься, не говоря уж о перспективах участия в охаянном Болтоном «Поясе и пути», что, по мнению Ду Вэя, создаст на Украине «дополнительные драйверы роста». Что все это означает для России? В отличие от Средней Азии, Украина слишком далека от Китая, чтобы рассматривать активизацию Пекина в непосредственных категориях геополитики. А вот выбор Зеленскому предстоит непростой. С одной стороны, журавль в небе, в расчете на который происходили майданные поскакушки на тему «Украина — це Европа» и поедались печеньки от Виктории Нуланд, похоже, уже улетел вместе с президентским креслом Петра Порошенко. С другой стороны, упускать ту вполне реальную синицу, которую предлагает Пекин, да еще с перспективой превращения ее на маршруте «Пояса и пути» в «нового журавля», с точки зрения сегодняшнего украинского президента, видимо, вряд ли продуктивно. Сражаться за «чистоту» майдана, презрев те самые сермяжные интересы, которые очень часто в истории опрокидывают самые высокие идеалы — это риск буквально повторить траекторию главной героини пушкинской сказки о рыбаке и рыбке. Но это лишь первый ход рассуждений. Если провести их дальше, то следующим озарением непременно станет дилемма между интересом к китайскому вектору и антироссийским угаром в ситуации, когда Москва и Пекин совместно противостоят Вашингтону на уровне глобальной политики. Даже если в обеих главных континентально-евразийских столицах эту дилемму «не заметят», это не значит, что ее нет. Да и «не замечать» будут лишь до поры до времени. А потом придется делать выбор. Это ведь для США Россия без Украины или «не империя», или «азиатская империя». В Китае расчет этих раскладов ведут по другой системе координат, в которой главным критерием служит стабильность и предсказуемость маршрутов, которыми Пекин связывает восток Евразии с ее западом. И любой непредвзятый анализ состояния такой стабильности при нынешней «лоскутной» конфигурации европейской территории бывшего СССР неизбежно проиграет более надежным перспективам, связанным с интеграцией. Опять-таки вдали от китайских границ, но на пороге европейского экспорта интересов Пекина.

Ну и вопросы военно-технического сотрудничества. Обозначившаяся тенденция сближения не только геополитических, но и оборонно-промышленных интересов России и Китая представляется достаточно важным фактором для того, чтобы, глядя из Москвы, вполне однозначно оценить выбор между китайским контролем над «Мотор Сич» и удушением этого уникального производства американскими конкурентами, рассматривающими Украину черноземно-продовольственным придатком Запада. Если мы, конечно, рассчитываем когда-то преодолеть нынешнюю «феодальную раздробленность», сохранение такого советского наследия, как и в целом промышленного и военного потенциала на постсоветском пространстве видится безусловным и неоспоримым императивом.