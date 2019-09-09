Москва, 9 сентября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Франции в Москве 9 сентября заявил, что положительно оценивает слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном разведении сил и средств на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Мы отметили с российской стороны, как позитивное, заявление президента Зеленского, что он заинтересован в решении через работу нормандского формата и контактной группы вопросов о разведении сил и средств на линии соприкосновения», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что 9 сентября состоялась встреча российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.