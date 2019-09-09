Варшава, 10 сентября, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Внимание Польши к дате начала Второй мировой войны имеет некоторые черты спекуляции, которая может обернуться настоящим ящиком Пандоры для всей послевоенной Европы. Почему муссирование темы пакта Молотова — Риббентора в качестве «единственной причины» Второй мировой войны несет в себе немалую угрозу для самой Польши и не только для нее, рассказывает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Мюнхенский сговор о разделе Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией, 1938. Среди предпосылок Второй мировой войны сегодня в Польше не упоминался

Разумеется, на встрече 1 сентября, посвященной 80-летию со дня начала Второй мировой войны, никто не пожелал упомянуть ни Мюнхенский сговор о разделе Чехословакии и участии в нем Польши, ни более корректную дату начала войны, которой стоило бы считать 7 июля 1937 года, когда Япония атаковала Китай.

В случае же выпячивания пакта Молотова — Риббентропа на протяжении нескольких лет, являющегося некоей точкой согласия между Польшей и Украиной, стоит заметить, что для самой Украины в этом определении «советской оккупации» таится немалая опасность, ведь если признать неправомерность пакта Молотова — Риббентропа, то Украина оказывается неправомочно владеющей Восточной Галицией, Северной Буковиной, Южной Бессарабией и Закарпатьем. То есть всеми территориями, которые СССР присоединил к Украине, основываясь на возвращении земель, принадлежавших когда-то Российской bмперии.

И это — если речь идет только об Украине, а ведь, как сказал президент РФ Владимир Путин, дискуссия о пересмотре итогов Второй мировой войны содержит в себе массу неприятных сюрпризов не только для нее.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Центральная Европа между Гитлером и Сталиным: они не ведают, что творят».