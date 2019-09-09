Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 15:09 — ИА Регнум. В Петербурге избиркомы муниципальных образований (ИКМО) массово отказываются вводить данные протоколов в систему ГАС «Выборы», ссылаясь на технические неисправности или усталость сотрудников. При этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM кандидаты от оппозиционных партий, у них на руках есть протоколы, согласно которым они побеждают «Единую Россию» в ряде округов.

Дарья Драй ИА REGNUM Жители Санкт-Петербурга на выборах 8 сентября 2019 года

Кандидаты от «Яблока», «Справедливой России» и проекта «Объединенные демократы» фактически устроили сидячую забастовку в администрации Центрального района Петербурга, так как опасаются, что комиссия введет в ГАС «Выборы» какие-то другие данные, а не из имеющихся у них на руках протоколов, в частности, данные о собственной победе имеются у кандидатов Ксении Лавровой, Дениса Луговского и других.

«Я сижу в администрации Центрального района с 9 утра — здесь ничего не вводится в ГАС «Выборы», кроме округа «Лиговка-Ямская», где, по странному совпадению, мы проиграли. У нас большинство как минимум в «Смольнинском», «Литейном округе», «Владимирском округе». Представителей УИК всех распустили по домам с первыми экземплярами итоговых протоколов, ссылаясь на технические сбои. Еще говорили, что они устали, им надо отдохнуть. Но по закону они не имели права этого делать, должны были сразу вводить данные в увеличенную форму протокола и ГАС «Выборы», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский.

По словам кандидата от «Яблока» Арсения Афиногенова, председатель ИКМО «Литейный округ» Денис Рахманов заявил, что данные будут вводить в ГАС «Выборы» только после 16:00 мск.

«Это беспредел: все понимают, что данные будут к тому времени совершенно другие», — негодует Афиногенов.

Координатор проекта «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров сообщил, что аналогичная ситуация сложилась в тех муниципалитетах, где их кандидаты, по имеющимся данным, прошли в составы советов, а именно «Дворцовый округ», «Правобережный», «Ульянка», «Морские ворота», «Финляндский округ», округ №21.

«В Невском районе почти ничего не выложено. В упомянутых муниципалитетах у нас не большинство, но наши кандидаты проходят», — утверждает Пивоваров.

Кроме того, он обращает особое внимание на муниципалитет «Шушары», где у кандидата «Объединенных демократов» Ильи Смирнова, по подсчетам на основании копий протоколов, выходит четвертое проходное место, однако он опасается, что комиссия не введет эти данные, а примется пересчитывать бюллетени. То же самое, по его словам, происходит в соседнем округе, где победили кандидаты от КПРФ.

На пересчете настаивала и председатель УИК №572 в муниципалитете «Пискаревка», где по этому участку побеждали четверо справедливороссов и один «яблочник».

Никак не могут совладать с автоматизированной системой в муниципалитете «Левашово».

»Сведения о результатах голосования в МО «Левашово», где победили все 10 кандидатов от «Справедливой России», до сих пор не введены в систему ГАС «Выборы», — сообщила председатель регионального отделения этой партии Марина Шишкина.

Шишкина и глава петербургского отделения партии «Яблоко» Екатерина Кузнецова в совместном заявлении потребовали «немедленно осуществить ввод данных по результатам голосования на муниципальных выборах на всех избирательных участках Санкт-Петербурга в систему ГАС «Выборы», добавив, что дальнейшее промедление — «явный признак готовящейся масштабной фальсификации».

«Практика показывает, что многочасовой перерыв между временем закрытия участков и временем публикации результатов голосования в ГАС «Выборы» означает подготовку к будущим фальсификациям итогов выборов», — утверждают лидеры петербургских «Яблока» и «Справедливой России».