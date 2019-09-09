Москва, 9 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Успешное выступление «Единой России» на выборах 8 сентября опровергло версию о том, что эта партия якобы теряет свои позиции, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Единая Россия

«Успешное выступление «Единой России» повергает разного рода экспертные мнения о том, что партия теряет позиции, — сказал Шаповалов. — По итогам этих выборов можно констатировать, что партия, напротив, укрепила позиции. Прежде всего я хочу отметить тотальную победу на губернаторских выборах и сравнить этот результат с тем, который был в прошлом году. То есть четыре поражения год назад. Несмотря на то, что «единороссы» шли в качестве самовыдвиженцев, они в Московской городской думе будут составлять большинство как представители партии «Единая Россия». Эта партия реабилитировала себя за не слишком удачное выступление в прошлом году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, секретарь московского отделения «Единой России», заместитель председателя Мосгордумы шестого созыва Андрей Метельский признал проигрыш на выборах. Метельский участвовал в выборах по одномандатному избирательному округу №15. Он набрал примерно на 10% меньше своего конкурента из КПРФ Сергея Савостьянова.