Колпашевский район, Томская область, 9 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Около 30 детей в селе Озерном Колпашевского района Тоской области остались без детского сада.

ИА REGNUM Детский сад

Единственный детсад в Озерном закрыли два года назад из-за аварийного состояния. После этого дети посещали группу на базе местной школы, однако с этого года закрыли и её, передаёт 9 сентября портал Vtomske.ru.

Районные власти утверждают, что сейчас решается вопрос о возобновлении работы группы на базе школы. Также планируется строительство нового здания сада.

«В этом году группа (на базе школы. — Прим. ред.) должна была открыться с начала учебного года, но приняли решение, что и это помещение по каким-то причинам стало непригодно. По вопросу постройки нового здания наш глава отвечает, что не могут ничего предпринять» — комментирует жительница Колпашевского района Алена Овечкина.

Главой администрации Колпашевского района является Андрей Медных.

По информации властей района, сейчас администрация рассматривает вопрос привлечения инвестора для строительства детсада в Озерном.

Что касается группы при школе, по словам замглавы района Людмилы Шапиловой, её закрыли из-за предписания, выданного МЧС и Роспотребнадзором.

С родителями оставшихся без детсада детей глава района планирует встретиться и обсудить все вопросы «в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Рубцовске Алтайского края незадолго до 1 сентября комиссия запретила эксплуатацию здания школы, признав его аварийным. В итоге, как передавала ГТРК «Алтай», 295 учеников и коллектив учителей пришлось распределять по другим школам города.

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