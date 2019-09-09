Москва, 9 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. Окончательная явка на выборах в Московскую городскую думу составила 21,77% избирателей. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской Думы

Также глава Мосгоризбиркома заявил, что подсчёт голосов на выборах в Мосгордуму завершён.

«Все протоколы подписаны и введены в ГАС «Выборы». Явку вы видите — 21,77%. Явка на полпроцента выше прошлых выборов», — отметил Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома напомнил, что 26 мандатов получают самовыдвиженцы, 13 мандата — КПРФ и по три мандата «Справедливая Россия» и «Яблоко». При этом на дому в этот раз проголосовало более 118 тысяч москвичей.

Добавим, что из 26 самовыдвиженцев 25 поддержаны «Единой Россией», один избранный депутат — партией «Яблоко».