Москва, 9 сентября, 2019, 10:12 — ИА Регнум. По итогам 2018 года регионами России с наилучшей ситуацией на рынке труда стали Москва и Санкт-Петербург, свидетельствуют результаты исследования экспертов «РИА Новости».

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Так, Москва и Санкт-Петербург набрали более 90 баллов по индексу рынка труда, Московская область замкнула тройку лидеров, набрав 81,3 балла. Также в пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ и Татария.

Отмечается, что регионы-лидеры по значению индекса характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, низким уровнем безработицы, относительно коротким средним временем поиска работы, а также высокими заработными платами и большей емкостью рынка труда.

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Менее 20 баллов получили Тува и Карачаево-Черкесия, в конце списка также находятся Ингушетия, Калмыкия и Алтай.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Финансового университета при правительстве РФ, самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%).

Самые высокие темпы роста заработной платы в 2019 году прогнозируются в Приморском крае (+6,5%), Дагестане (5,6%), Карелии (5,4%), Псковской области (5%), Севастополе (4,7%), Кабардино-Балкарии (4,5%), Московской области (4,5%), Якутии (4,4%), и Крыму (4,3%).

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