Астана, 9 сентября, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Общий доход государственного бюджета Казахстана по итогам первых семи месяцев 2019 года составил 7,1 трлн тенге ($18,3 млрд), что на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 9 сентября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

За отчетный период дефицит государственного бюджета составил 581,1 млрд тенге ($1,5 млрд), что в 2,8 раза больше, по сравнению с январем-июлем 2018 года. Освоение средств по государственному бюджету достигло 98,4%.

Налоговые поступления в бюджет составили 4,8 трлн тенге ($12,4 млрд) или 67,8% от общего объема, поступления корпоративного подоходного налога — 1 трлн тенге ($2,58 млрд), доходы от НДС — 1,3 трлн тенге ($3,35 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что по итогам первых пяти месяцев 2019 года в государственный бюджет Казахстана поступило 3,8 трлн тенге ($9,9 млрд по курсу на 11 июня), что на 5,4% больше плановых показателей.