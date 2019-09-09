Севастополь, 9 сентября, 2019, 07:46 — ИА Регнум. «Единая Россия» набрала наибольшее количество голосов на выборах в Законодательное собрание Севастополя по итогам обработки 98,37% бюллетеней. Об этом журналистам 8 сентября рассказал председатель Горизбиркома Сергей Даниленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Севастополь

«При явке 29,05% избирателей за «ЕР» проголосовали 38,47%. 18,74% набрала КПРФ, ЛДПР — 18,46%, «Справедливая Россия» — 8,84% и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 6,89%. «Коммунистическая партия коммунисты России» набрала лишь 3,81% голосов и не проходят в Заксобрание», — отметил Даниленко.

По его словам, в процентном соотношении по лидеру и остальным участникам уже вряд ли что-то не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центральной избирательной комиссии РФ предложили отменить результаты голосования на 815-м избирательном участке в Красногвардейском районе Крыма, поскольку наблюдатели зафиксировали попытку вброса бюллетеней.

Подробности: На участке в Крыму могут аннулировать результаты голосования