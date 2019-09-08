Симферополь, 8 сентября 2019, 23:13 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии РФ не исключили отмены результатов голосования на проблемном участке в Крыму. Об этом 8 сентября во время брифинга заявил замглавы ЦИК Николай Булаев.
Председатель ЦИК Элла Памфилова поддержала данное предложение.
Как сообщало ИА REGNUM, на 815-м избирательном участке в Красногвардейском районе Крыма наблюдатели зафиксировали попытку председателя участковой комиссии вбросить в урну пачку бюллетеней.
Об этом: В Крыму сообщили о вбросе бюллетеней