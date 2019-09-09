США повременят со сборкой термоядерных бомб В61-12 и боеголовок W88
Вашингтон, 9 сентября, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Дефекты найдены в термоядерных бомбах В61−12 и боеголовках W88, производимых в США, пишет Defence News.
National Nuclear Security Administration
Ядерный взрыв
По данным американской национальной администрации ядерной безопасности, бомбы придётся полтора года не производить, поскольку при тестировании обнаружена недолговечность компонентов.
В результате стоимость программы перевооружения вырастет на $7,6 млн. Производство боеголовки также затягивается, но не так надолго.
Напомним, В61−12 — это новейшая модификация ядерной авиабомбы для самолетов B-1, B-2 и B-52, F-16 и F-22. W88 — это боеголовка для баллистических ракет Trident II, размещаемых на американских подлодках.