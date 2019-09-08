Санкт-Петербург, 9 сентября, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уверенно сохраняет свое лидерство на выборах главы Северной столицы. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

По итогам обработки 11,42% протоколов участковых избирательных комиссий, Беглов набирает 65,33% голосов от пришедших на выборы граждан, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова — 16,42%, кандидат от «Гражданской платформы» Михаил Амосов — 15,56% голосов.

Всего на данный момент подсчитаны голоса 100 тыс. 210 избирателей Петербурга, пришедших на выборы 8 сентября 2019 года.