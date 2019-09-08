Москва, 8 сентября, 2019, 22:48 — ИА Регнум. Большое число самовыдвиженцев на выборах 8 сентября 2019 года стало событием, которая поставило новые проблемы перед избирательным законодательством. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября заявил член правления организации «Общественный комитет «За чеcтные выборы!» Омар Фаризов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Эти выборы ознаменовались тем, что было очень много самовыдвиженцев. Люди из разных партий решили выдвигаться как обычные граждане», — заявил Фаризов.

По его мнению, это породило серьёзную и интересную проблему, которой в свете минувших выборов нужно будет дать оценку и принять соответствующие меры в сфере избирательного законодательства.

«Имеет ли право член партии, который принял решение идти на выборы в качестве самовыдвиженца, использовать ресурс своей партии в целях проведения агитационной кампании? Это тоже достаточно интересная проблема. которой нужно, безусловно, дать оценку», — отметил он.