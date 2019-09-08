Москва, 8 сентября, 2019, 22:33 — ИА Регнум. Экперимент по электронному голосованию на трех избирательных участках Москвы показал, что в среднесрочной перспективе все выборы перейдут в дистанционную виртуальную плоскость, считает директор Международного института новейших государствАлексей Мартынов. Об этом он заявил 8 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги выборов в Мосгордуму.

Mos.ru Электронное голосование

«Блестящий эксперимент. Есть скептики, которые заявляют о том, что интернет «американский» или «китайский» из-за расположенных там серверов, но необязательно же для подобных систем использовать сеть Интернет, есть национальная сотовые операторы, которые вполне могут предоставлять свои каналы», — отметил Мартынов.

По его словам, в будущем система выявления электоральных предпочтений граждан через новые технологии будет принципиально иной. Иной будет и используемая терминология, например, в случае с электронным голосованием не совсем уместно будет использовать термин «явка».

«Я думаю, что в среднесрочной перспективе нас ждут коренные принципиальные изменения. Собственно говоря, что такое выборы? Это не какие-то цифры процентов за того или иного кандидата. Выборы — это выявление электоральных предпочтений, и конечно, исходя их новых технологий, должны применяться и новые подходы. Пока же в Москве ограничились экспериментом, когда заменили физический поход на участок виртуальным походом на виртуальный участок. Естественно, что здесь невозможно применять категорию «явка», — подчеркнул он.

По словам Мартынова, «прогресс не остановить», поэтому система выявления электоральных предпочтений обязательно претерпит изменения. Изменения также потребуется закрепить, внеся изменения в выборное законодательство.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам электронного голосования в Москве явка избирателей составила 92,3%.