Москва, 8 сентября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Электронные носители с цифровым ключом первого электронного голосования в России, которые состоялись 8 сентября на выборах в Мосгордуму, могут передать в музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Георгий Балаков ИА REGNUM Цифровые ключи для подсчёта результатов электронного голосования

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался судьбой флеш-носителей с цифровым ключом, который дешифрует результаты электронного голосования. На это Ермолов отметил, что они будут храниться в избирательной комиссии столицы. Журналист спросил, не лучше ли передать эти предметы в музей.

«А это хорошая идея», — поддержал Ермолов.

После этого замглавы Мосгоризбиркома добавил, что не исключает возможности передать артефакты в один из музеев.