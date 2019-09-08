Цифровой ключ первых электронных выборов в РФ могут передать в музей
Москва, 8 сентября, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Электронные носители с цифровым ключом первого электронного голосования в России, которые состоялись 8 сентября на выборах в Мосгордуму, могут передать в музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался судьбой флеш-носителей с цифровым ключом, который дешифрует результаты электронного голосования. На это Ермолов отметил, что они будут храниться в избирательной комиссии столицы. Журналист спросил, не лучше ли передать эти предметы в музей.
«А это хорошая идея», — поддержал Ермолов.
После этого замглавы Мосгоризбиркома добавил, что не исключает возможности передать артефакты в один из музеев.