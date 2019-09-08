Москва, 8 сентября, 2019, 20:00 — ИА Регнум. В 20:00 в Москве закрылись все избирательные участки на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы депутатов Московской городской думы VII созыва

В Москве 8 сентября избиратели отдавали свои голоса за одного из 225 кандидатов, зарегистрированных на выборах. Голосование проходило по мажоритарной системе в 45 одномандатных округах.

На московских выборах в 2019 году в трёх округах проводился эксперимент с электронным голосованием. Система дважды выходила из строя, тем не менее, члены избирательных комиссий и общественники давали высокие оценки новому опыту из-за высокой явки. Отметим, перед электронным волеизъявлением избиратели прошли процедуру регистрации и проверки своих данных.

В Мосгоризбиркоме отметили отсутствие серьёзных нарушений на выборах.