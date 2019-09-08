Москва, 8 сентября, 2019, 19:31 — ИА Регнум. Итоговая явка на выборах в Московскую городскую думу может составить 21−22%. Такой прогноз сделал председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентин Горбунов

«Думаю, что 21% мы перевалим, а вообще все зависит от москвичей. Времени ещё целый час есть, тем более у нас активное голосование идёт вне помещений. Порядка 120 тысяч заявок было подано на вчерашний день. Голосование идёт, члены комиссий посещают избирателей, думаю, итоговая явка будет в пределах 21−22%», — заявил Горбунов.

Также руководитель Мосгоризбиркома отметил, что ни от кого из кандидатов в депутаты жалоб на процесс голосования не поступало.