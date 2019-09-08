Санкт-Петербург, 8 сентября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Всплеск голосования на дому обеспокоил кандидатов и наблюдателей на выборах в Петербурге. В Горизбиркоме не видят причин для тревоги. Напомним, в городе 8 сентября выбирают нового губернатора и муниципальных депутатов.

Дарья Драй ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Об аномально высоком числе заявок для надомного голосования — достигающих нескольких сотен вместо обычных нескольких десятков на участок — сообщают наблюдатели с УИК №№ 1842, 2147, 2141, 2148, 2040, 2119, 213, 2104.

В Горизбиркоме Петербурга признали, что количество «надомников» в этом году превышает среднестатистические показатели.

Так, по словам председателя петербургского отделения «Партии роста» Павла Швеца, на участке №2147 Фрунзенского района якобы поступило 258 заявок на надомное голосование, хотя в прошлом году на президентских выборах на этом участке таких желающих было лишь 28. На УИК №2141 «надомников» в этот раз якобы обнаружилось 250 вместо 32 в прошлом году, на УИК №2148 — 211 «надомников» вместо 45 человек в 2018 году.

В связи с этим Швец подал жалобу в Центризбирком на имя Эллы Памфиловой. Он указывает на вероятные нарушения на территории ТИК №29, а именно муниципалитетов №75, «Георгиевский», «Балканский», так как, утверждает он, на УИК с 2104 по 2177 могло быть подано по 200−300 заявок о надомном голосовании, что в совокупности потенциально дает более 20 тыс. бюллетеней. Причем утром 8 сентября члены УИК не давали своим коллегам с правом совещательного голоса ознакомиться со Специальным реестром заявок о голосовании вне участка, подчеркивает Швец.

«С учетом такого неестественного количества заявок о голосовании на дому — более 20 тысяч! — прошу Вас лично взять под контроль проверку указанных выше обстоятельств и принять все возможные меры для предотвращения массовой фальсификации результатов голосования в Санкт-Петербурге», — говорится в документе.

В петербургским филиале «Справедливой России» также заявляют, что членам УИК от оппозиционных кандидатов мешают следить за процессом надомного голосования.

«Так, члена участковой избирательной комиссии с совещательным голосом от партии «Справедливая Россия» Ивана Родионова не пустили в автобус для осуществления надомного голосования, где находились остальные делегированные для этого члены комиссии. Ему предоставили отдельную машину, но, когда все члены комиссии подошли к входной двери дома, откуда было подано одно из заявлений на выездное голосование, Ивана Родионова оттеснил неизвестный мужчина, ехавший за автобусом на легковом автомобиле. Он задержал справедливоросса и не позволил ему войти в подъезд вместе с остальными членами комиссии. Дверь заблокировалась и процесс волеизъявления избирателей, подавших заявление на надомное голосование, остался без внешнего наблюдения», — сообщают в «СР».

Между тем в УИК №213 наблюдатели зафиксировали большое число заявлений, которые подали избиратели для голосования на дому — более 120 штук.

Кандидат в муниципальные депутаты МО «Озеро Долгое» Петр Трофимов заявил, что на УИК №1843 было подано среднестатистическое количество заявок о голосовании на дому — только 9 штук — однако, по его мнению, добровольно поступила лишь одна, а еще один избиратель физически не мог ее подать, так как находится, по сведениям Трофимова, в Болгарии.

Кандидат в депутаты МО №15 Илья Шмаков пожаловался в Горизбирком Петербурга на незаконное надомное голосование, которое организовала ИКМО №205: председатель Наталья Климкуль решила отвезти урну для надомного голосования в социальный дом на Сиреневом бульваре, 15.

«Голосование проводилось без заявлений от избирателей, а только на основании некоего списка, доставленного в УИК неустановленным сотрудником учреждения. В списке значится 90 избирателей. При выезде в указанный адрес выяснилось, что голосующие постояльцы Социального дома пишут заявления перед получением бюллетеней. Постояльцы голосуют не у себя в квартирах, а в общем помещении на первом этаже под руководством заведующей Социального дома. При этом помещение не имеет необходимого для коллективного голосования оборудования, отсутствует информация о кандидатах. Справедливороссы свидетельствуют, что заведующая Социального дома полагает это излишним, так как ее постояльцы «знают своих муниципальных депутатов». После того, как в помещении для голосования проголосовало более 60 человек, член УИК №205 с урной для голосования отправилась по квартирам «добирать» голоса. Голосующие в квартирах заявили, что заявления на надомное голосование не подавали, некоторые отказывались голосовать, поясняя, что не собирались участвовать в выборах, другие сообщали, что сами в состоянии дойти до избирательного участка», — сообщают в «Справедливой России» об этом эпизоде.

Между тем в Горизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM заявили, что аномально большое количество обращений о надомном голосовании в 2019 году объясняется тем, что всего в Петербурге «социальная группа», которая была бы заинтересована в голосовании на дому, составляет 150 тыс. человек, и эти люди очень электорально активны.

«Цифра в несколько сотен, на самом деле, она не феноменальная. Другое дело, что в некоторых участках она гораздо меньше, мы это понимаем. И так или иначе она требует дополнительной проверки, — сказал член Горизбиркома Юрий Кузьмин. — Всё это на самом деле легко проверяется».

Член Горизбиркома Олег Зацепа отметил, что для фиксации нарушения, помимо большого количества заявок о надомном голосовании, еще должно и чрезмерно большое количество бюллетеней оказаться в переносном ящике.

«В случаях, когда имеются какие-то сомнения — к счастью, у нас эти бюллетени физически обособлены, они находятся в переносных ящиках — можно либо произвести их пересчет либо вообще признать недействительными, чтобы не произошло ни в коем случае искажения волеизъявления граждан на избирательном участке», — сказал Зацепа.

На выборах 8 сентября на должность губернатора Санкт-Петербурга на пятилетний срок баллотируются (по алфавиту): Амосов Михаил Иванович (выдвинут партией «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдвиженец), Тихонова Надежда Геннадьевна (выдвинута партией «Справедливая Россия»).

Одновременно в городе избирают 1550 муниципальных депутатов.