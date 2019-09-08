Москва, 8 сентября, 2019, 18:47 — ИА Регнум. В Госдуме намерены внимательно изучить данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook и призывают партии сообщать о подобных фактах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 сентября, об этом сообщил глава комиссии Госдумы, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

«Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации», — заявил Пискарев журналистам.

Парламентарий напомнил, что ранее комиссия направила запросы, чтобы получить имеющиеся у ЦИК РФ и Роскомнадзора материалы о вмешательстве во внутренние дела.

«После их изучения, намерены пригласить представителей компаний на заседание комиссии для пояснений», — сообщил депутат.

Пискарев попросил также и другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства.

«Они обязательно будут нами рассмотрены», — заверил он.

Случаи распространения политической рекламы выявил Роскомнадзор во время мониторинга средств массовой коммуникации. Политическая реклама появлялась в поисковике Google, соцсети Facebook и на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google.

Совет Думы принял решение о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Так, по данным депутатов, на сайтах иностранных СМИ и диппредставительств появлялись призывы к гражданам РФ участвовать в несанкционированных акциях протеста в Москве. Депутаты сочли такое поведение недопустимым и угрожающим целостности РФ.