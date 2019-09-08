Москва, 8 сентября, 2019, 18:04 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Махмуда-Али Калиматова с избранием на должность главы Ингушетии. Она высказала уверенность, что его профессиональные качества помогут ему при руководстве субъектом, сообщили 8 сентября в пресс-службе Совета Федерации.

Kremlin.ru Валентина Матвиенко

«Уверена, что Ваши профессионализм, опыт и компетентность помогут в решении задач по обеспечению социально-экономического развития Республики Ингушетия, эффективному использованию её потенциала», — говорится в поздравлении спикера парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Ингушетии состоялись выборы нового главы Ингушетии. Им стал Махмуд-Али Калиматов. За него проголосовали депутаты Народного собрания, выбрав из трех предложенных Владимиром Путиным кандидатур. Общее число депутатов, поддержавших Калиматова, составило 27 из 31 присутствовавших на заседании парламента.

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