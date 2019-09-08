Москва, 8 сентября, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Дистанционные электронные голосования уже зарекомендовали свою эффективность: общее число проголосовавших граждан на соответствующих участках в Москве превысило 70% от общего числа зарегистрированных избирателей к 15:00. Об этом 8 сентября сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентин Горбунов

«Вот был вопрос, нужны ли нам эти электронные голосования? На три часа более 70% на этих участках проголосовало», — указал Горбунов.

Дистанционное электронное голосование в Москве проходит в избирательных округах №1, №10 и №30.