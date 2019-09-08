Екатеринбург, 8 сентября, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В Свердловской области на избирательных участках освещают ход выборов 184 аккредитованных сотрудника средств массовой информации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

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Всего в регионе ход выборов освещают 44 региональных СМИ.

Отметим, что по данным на 10:00 по местному времени на избирательных участках работали 37 сотрудников средств массовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловский избирком представил данные по явке на выборах в регионе на 18:00 по местному времени. Самая высокая явка на довыборах депутата Тугулымской городской думы — 47,52%. Самая низкая явка избирателей в Екатеринбурге на довыборах в Заксобрание Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу — 11,29%.